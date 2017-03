Nach Crash: BMW-Fahrer flüchtet Richtung Elsenfeld

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Elsenfeld

HU-Plakette entwendet

Erlenbach am Main

Benzindiebstahl

Erlenbach am Main

Fahrraddiebstahl

Obernburg am Main

Eine Toyota Fahrerin fuhr mit ihrem Pkw von Elsenfeld in Richtung Erlenbach und musste am Kreisverkehr zur Dammsfeldstraße verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinter fahrender BMW Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Toyota auf. Zunächst verständigten sich die beiden Fahrzeugführer darauf, die Unfallstelle zu räumen und in eine nahegelegene Bushaltestelle zu fahren. Der BMW Fahrer nutzte die Situation aus und flüchtete in Richtung Elsenfeld. Bei dem BMW handelte es sich um ein schwarzes Cabrio.Am Toyota entstand ein Sachschaden von ca. 300,00 EUR.- Am 10.03.2017 gegen 17.25 Uhr wurde in der Straße „Vordere Hart“ ein Audi Fahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass der 44-jährige seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.- Am 10.03.2017 zwischen 08.00 Uhr - 10.00 Uhr wurde an einem, in der Krankenhausstraße abgestellten, Pkw Fiat der Stempel für die Hauptuntersuchung (Gültigkeit 03/19) entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50,00 EUR.- In der Zeit vom 07.03.2017, 16.00 Uhr, - 10.03.2017, 06.15 Uhr, wurden im Siedlerweg ca. 15 l Benzin aus einem VW Polo entwendet. Das Fahrzeug war dort in einer frei zugänglichen Tiefgarage abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 20,00 EUR.- Vom 08.03.2017, 12.00 Uhr, - 09.03.2017, 12.00 Uhr, wurde ein grünes Damenrad der Marke „Puch“ in der Rosenstraße entwendet. Das unverschlossene Fahrrad war in einem Hof abgestellt. Der Schaden beträgt ca. 50,00 EUR.

Polizei