29-jähriger Mann in Erlenbach niedergeschlagen

Schlägerei am Bahnhof

Die Männer aus dem Landkreis Miltenberg hatten sich gemeinsam in einem Lokal aufgehalten und waren sich dann letztendlich vor dem Lokal in die Haare geraten. Der Unterlegene trug Prellungen und Schürfwunden an Armen, Beinen, am Oberkörper und am Kopf davon. Über die Hintergründe der Keilerei ist nichts bekannt. Fest steht nur, dass Alkohol im Spiel war.

Elsenfeld. Bereits am Abend des Rosenmontags kam es kurz vor Mitternacht zu einer Schlägerei in der Bahnunterführung am Elsenfelder Bahnhof. Während einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen ca. 10 Personen erlitt ein 17jähriger Elsenfelder einen Kieferbruch durch einen gezielten Faustschlag. Über die Hintergründe des Streites ist bislang nichts bekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Obernburger Polizei nach Zeugen des Vorfalles.

Scheinwerfer eingetreten

Mömlingen. Während des Kreiskarnevalumzuges wurde an einem im Pflaumheimer Gäßchen geparkten Fahrzeug ein Scheinwerfer eingetreten. Der noch unbekannte Täter richtete einen Sachschaden von 600 Euro an.

Kennzeichen-Diebstahl

Klingenberg. Im Laufe der letzten Tage wurde an einem weiteren Pkw das hintere Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war in der „Großen Gasse“ abgestellt. Vom Täter fehlt jede Spur. Der Sachwert wird mit 50 Euro angegeben.

Versuchter Pkw-Aufbruch

Röllbach. Im Laufe der Faschingstage wurde ein in der Hauptstraße abgestellter Pkw, Mazda von einem unbekannten Täter angegangen. Hier wurde versucht über den Kofferraum in den Pkw zu gelangen. Dabei wurde das Kofferraumschloss beschädigt. Zudem wurden Motorhaube und Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Obernburg