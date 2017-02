Gefährliches Überholmanöver bei Niedernberg

Zu viel Alkohol am Steuer

Zu diesem Zeitpunkt befuhren beide Autos die B 469 in Richtung Aschaffenburg. Nachdem der Opel dann auch noch rücksichtslos nach links einscherte, musste die Frau noch stark abbremsen um einen Unfall zu vermeiden. Die Polizei Obernburg hat aufgrund des Fahrverhaltens des Opelfahrers die Ermittlungen aufgenommen. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Sulzbach. Als eine Streife der Polizei Obernburg am Montagabend kurz vor Mitternacht einen 54 -jährigen in der Spessartstraße in Sulzbach einer Verkehrskontrolle unterzog, bemerkten die Beamten sofort den Geruch von Alkohol. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer Alkohol getrunken hat und ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der Mann musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein sofort den Beamten überlassen. Den Herrn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Eschau. Bereits am frühen Morgen stellten Beamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Eschau bei einem 49-jährigen Passatfahrer fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss steht. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,74 Promille. Den Mann erwartet nun ein Fahrverbot von einem Monat und eine Geldbuße von mindestens 500 Euro.

Marihuana im Gebüsch versteckt

Trennfurt. Ein 18-Jähriger wurde von Zivilen Beamten dabei beobachtet als er in Trennfurt am Bahndamm etwas aus einem Gebüsch holte. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann dort Marihuana versteckte. Nach der Kontrolle wurde auch noch im Zimmer des Mannes nach Betäubungsmittel Ausschau gehalten. Insgesamt konnten die Beamten etwas mehr als 7 Gramm Marihuana auffinden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Besitzes der Betäubungsmittel.

Fünf hintere Kennzeichen entwendet

Trennfurt. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde bei gleich fünf Fahrzeugen das hintere Kennzeichen entwendet. Alle Fahrzeuge waren über Nacht im Ortsgebiet von Trennfurt geparkt. Bislang liegen noch keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Möglicherweise handelt es sich lediglich um einen „Faschingsscherz“, jedoch könnte es der Täter auch auf die HU- oder Zulassungsplakette abgesehen haben.

Sollten Sie in dieser Sache Beobachtungen gemacht haben, dann melden Sie diese bitte der Polizei Obernburg, 06022/629-0.

Stromverteilerkasten mutwillig beschädigt

Erlenbach. In den vergangenen Tagen wurde ein Stromverteiler, welcher in Erlenbach Hinter den Straßenäckern steht, mutwillig beschädigt. Der Täter hat so massiv gegen den Kasten gedrückt, dass dieser umgedrückt wurde und am unteren Ende brach. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg, 06022/6290, entgegen.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Obernburg