B 469 weiter komplett gesperrt: Mercedes kollidiert frontal mit Lkw bei Kleinheubach

Fahrer schwer verletzt

mit Bildergalerie

Obernburg Montag, 27.02.2017 - 18:02 Uhr

Kurz nach 16 Uhr am Montagnachmittag war ein Mercedes-Fahrer auf der B469 von Laudenbach nach Miltenberg unterwegs. Kurz nach der ersten Einfahrt nach Kleinheubach geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw.