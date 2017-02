Handtasche aus Auto in Erlenbach gestohlen

Stromsäule angegangen

Müll in den Wald geworfen

Die Tasche mit Inhalt (Bargeld und diversen Ausweispapieren) wurde durch einen unbekannten Täter auf noch unbekannte Weise entwendet. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf 200 Euro.Kleinwallstadt. Unbekannte Täter versuchten von Freitag auf Samstag in der Mainstraße an einem Caravan-Abstellplatz eine Stromsäule aufzuhebeln. Hier wurde erfolglos versucht den Münzeinwurf aufzubrechen. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 200 Euro.Elsenfeld. Über den Markt Elsenfeld wurde eine illegale Müllablagerung im Waldgebiet zwischen Elsenfeld und Rück gemeldet. Hier hatte wohl jemand seinen Hausmüll entsorgt. Da sich im Müllsack u. a. auch eine abgelaufene Monatskarte der Verkehrsbetriebe befand, konnte der Umweltsünder gleich ermittelt werden.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg