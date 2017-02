Elsenfeld - Müll brennt

Zweirad beschädigt Pkw

Citroen beschädigt

Jugendfahrrad gestohlen

Entweder am Donnerstag oder Freitag streifte wohl ein Zweirad einen im Bickenbachring geparkten Pkw Mercedes. Die Delle in der Motorhaube und diverse Kratzer dürften eine Schadenshöhe von 2000 Euro bedeuten.Zwischen 16.00 und 16.15 Uhr parkte ein Citroen Picasso in der Römerstr. 18. Als der Fahrer zu seinem Fzg. zurückkam, fand er einen Zettel mit einem Kennzeichen vor. Zudem hatte er an der linken Seite einen frischen Unfallschaden. Wer den Zettel angebracht hat, ist nicht bekannt. Es werden Zeugen gesucht.Am Dienstag wurde ein an der Schule abgestelltes blau-weißes Bulls-Fahrrad gestohlen. Der Wert betrug ca. 300 Euro.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0



Originalmeldungen der Polizei Obernburg