Baum fällt auf fahrendes Auto

Der Autofahrer konnte noch bremsen, sodass nur die starken Äste auf die Motorhaube schlugen. Hätte er den Baum nicht fallen sehen und gebremst, wäre dieser sicher voll auf den VW aufgeschlagen und der Mann wäre schwer verletzt worden. So konnte er ohne nennenswerte Blessuren den Heimweg antreten. Sein Pkw wurde vorne beschädigt, war jedoch noch fahrbereit; die Airbags hatten ausgelöst. Da eine gefahrlose Beseitigung des Baumes während des Sturmes nicht möglich war, wurde das Straßenstück zwischen Mechenhard und dem Solarpark Richtung Schmachtenberg gesperrt und ist bis gegen 09.00 Uhr nicht befahrbar.





Unfall am Kreisverkehr

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Am Donnerstag, gegen 20:30 Uhr, fuhr eine 52-jährige Toyotafahrerin in den Kreisverkehr an der Umgehungsstraße Elsenfeld, auf Höhe des Baumarktes, ein. Dabei übersah sie jedoch den Toyota einer 39-jährigen, die sich bereits im Kreisverkehr befand und somit Vorfahrt hatte.

Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von rund 3.000 Euro.





Vorfahrtsunfall

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Nur wenige Meter entfernt war es gegen 18:30 Uhr ebenfalls zu einem Vorfahrtsunfall gekommen.

Der 62-jährige Fahrer eines Volvo wollte von der Kleinwallstädter Straße kommend auf die Staatsstraße in Richtung Kleinwallstadt einbiegen. Eine 49-jährige fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Golf von Kleinwallstadt in Richtung des Kreisels am Baumarkt.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Schaden von etwa 9.000 Euro. Die Golffahrerin erlitt leichte Verletzungen.





Von der Fahrbahn abgekommen

Hausen, Lkr. Miltenberg - Am Donnerstag, gegen 12:50 Uhr, kam es auf dem Leidersbacher Weg in Hausen zu einem Verkehrsunfall. Der 79-jährige Fahrer eines Opel Meriva kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer, so dass die Airbags auslösten. Obwohl er und seine 77-jährige Ehefrau zumindest Prellungen erlitten, setzte er sich nach dem Unfall wieder ins Auto und fuhr wenige hundert Meter nach Hause, wo er von Rettungskräften angetroffen und versorgt werden konnte.

Es entstand ein Schaden von gut 2.000 Euro.



Polizei Obernburg