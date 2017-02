Leichte Verletzungen nach Auffahrunfall in Elsenfeld

Ohne Führerschein

Schaden beim Einkaufen



Unfall bei Wendemanöver

Es kam verkehrsbedingt zu einer Stauung, die der 18-jährige Lenker eines BMW zu spät bemerkte und auf den Peugeot einer 48-jährigen auffuhr. Dieses Fahrzeug prallte noch auf einen davor befindlichen Fiat einer 45-jährigen. Wegen Rückenschmerzen wurde die Peugeotfahrerin ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.- Bei der Kontrolle eines 24-jährigen mit seinem Peugeot am Dienstag, gegen 13:20 Uhr, kam es zunächst wegen Sprachbarrieren zu keinem Konsens.Als aber dann eine Übersetzungshilfe und ein freundlicher Geschäftsmann mithalfen, stellte sich heraus, dass der bulgarische Staatsangehörige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Er muss sich jetzt vor dem Staatsanwalt verantworten.- Am Montag, zwischen 12:00 und 12:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Sonderpostenmarktes Im Weidig zu einem Schadensfall bei dem ein Sachschaden von 2.400 Euro entstand. Vermutlich mit einem Einkaufswagen entstand der Schaden an dem Ford Focus im Bereich Fahrzeugheck und hinterer linker Kotflügel.- Am Dienstag, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Bayernstraße zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte, aber 8.000 Euro Schaden. Eine 19-jährige war mit ihrem Fiat an den rechten Fahrbahnrand gefahren, um dort zu wenden. Ein gleichaltriger Mercedesfahrer ging davon aus, dass sie am Straßenrand anhält und fuhr deswegen vorbei. Die Dame hat dann den vorbeifahrenden Mercedes übersehen und stieß in dessen Beifahrerseite.



Originalmeldungen der Polizei Obernburg