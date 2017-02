Schläge und Tritte auf dem Goldbacher Faschingsball

Polizei Aschaffenburg

Obernburg Sonntag, 19.02.2017 - 14:20 Uhr

Im Rahmen eines Faschingsballs in der Turnhalle in Goldbach meldet die Aschaffenburger Polzei zwei körperliche Auseinandersetzungen. Ein Mann musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.