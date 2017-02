Polizei kontrolliert zur Faschingssaison auf B469: Autofahrer unter Drogen oder betrunken

Polizei Obernburg

Obernburg Sonntag, 19.02.2017 - 14:17 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Polizei Obernburg eine feste Kontrollstelle auf der B 469 bei Obernburg durch. Hierzu waren neun Beamte der Polizei Obernburg und Miltenberg abgestellt.