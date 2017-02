Vorfahrt missachtet - ein Leichtverletzte in Wörth

Geldbörse aus Einkaufswagen gestohlen

Kleinunfall

Der Mann fuhr zur Unfallzeit von der Bundesstraße 469 an der Ansschlussstelle Wörth ab um auf die Staatsstrasse 3259 einzufahren. Hierbei übersah er den Pkw der vorfahrtsberechtigten Frau. Nach dem seitlichen Anstoß wurde der Pkw der Frau auch noch in die Leitplanke geschoben. Die Geschädigte verletzte sich durch den Anstoß und musste deshalb ins Klinikum Erlenbach verbracht werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und deshalb von Abschleppdiensten geborgen. Der Sachschaden beträgt 8600 Euro.Eine 59jährige Landkreisbewohner erstattete am Freitagabend bei der Obernburger Polizei Anzeige wegen Diebstahl. Sie hatte während ihres Einkaufes am Freitagabend gegen 19 Uhr in einem Verbrauchermarkt „Im Weidig“ ihren Geldbeutel im Einkaufswagen abgelegt. Ein unbekannter Täter nutzte offensichtlich die Gelegenheit und entwendete diesen samt Inhalt. Der Gesamtschaden hier: 260 Euro.Um die Mittagszeit kam es am Freitag in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von 2500 Euro entstand. Ein 56jähriger Pkw-Fahrer hatte beim Einfahren in den fließenden Verkehr nicht aufgepasst und ein Fahrzeug im fließenden Verkehr übersehen.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0 Mit freundlichen Grüßen Manfred Gebler Polizeihauptkommissar



Meldungen der Polizei Obernburg