Leiter auf der Bundesstraße bei Wörth verloren

Auf Roller ohne entsprechenden Führerschein

Roller gestohlen, aber wieder gefunden

Offenbar war das ungenügend gesicherte Teil von einer Ladefläche gefallen und wurde von mehreren Fahrzeugen „überfahren“. Bislang sind noch keine Schäden gemeldet worden.Zwischen Röllbach und Mönchberg fiel am Donnertag, gegen 20:15 Uhr, ein Roller auf. Der Fahrer, ein 17-jähriger, konnte leider nicht die erforderliche Führerscheinklasse für sein Gefährt nachweisen, so dass er jetzt einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen sieht.Aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses Am Kobenrain wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein schwarzer Roller der Marke Peugeot gestohlen.Kurz nachdem die Tat bemerkt wurde, konnten Familienangehörige, die sich auf die Suche gemacht hatten, das Zweirad wieder finden und unbeschädigt wieder nach Hause bringen. Es fehlte lediglich der Zündkerzenstecker.



Meldungen der Polizei Obernburg