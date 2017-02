In Kurve auf Gegenfahrbahn geraten

Der Mann war in Richtung Roßbach unterwegs und geriet in einer Rechtskurve auf den Gegenfahrstreifen. Dort fuhr grade eine 30-jährige, ebenfalls mit einem BMW, in Gegenrichtung. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von 4.000 Euro.

Diebstahl von Baustelle

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg. Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 06:50 Uhr, entwendeten Unbekannte auf einer Baustelle am Grundtalring eine größere, aber noch nicht näher zu bestimmende Menge Kabel. Daher lässt sich auch die Schadenshöhe noch nicht beziffern.

Rauschgift sichergestellt

Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg. Eine kleine Menge Haschisch stellten Beamte bei der Kontrolle eines Fahrzeugs auf dem Winzerfestplatz sicher. Der Wagen mit drei jungen Männern fiel der Zivilstreife am Mittwoch, kurz vor 19:00 Uhr auf. Ein 17-jähriger auf dem Rücksitz versuchte bei der Kontrolle erfolglos das Rauschgift zu verstecken. Er sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

Originalmeldung der Polizei Obernburg