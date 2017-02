Wörth: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Polizei Unterfranken

Obernburg Mittwoch, 15.02.2017 - 09:56 Uhr

Im Laufe des Dienstags ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus eingestiegen. Er entwendete Bargeld und Schmuck und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg führt die Ermittlungen.