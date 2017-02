Glutreste entzünden Holzstapel

Polizei Obernburg

Obernburg Mittwoch, 15.02.2017 - 09:11 Uhr

Glimpflich ist ein Brand verlaufen, der am Dienstag Vormittag aus der Siegfriedstraße in Obernburg gemeldet wurde. Ein Anwohner hatte in der Nachbarschaft bemerkt, dass ein Holzstapel hinter einem Gartenschuppen in Brand geraten war.