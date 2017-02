Wörth: Betrunkene Frau wählt mehrfach den Notruf

Polizei Obernburg

Obernburg Dienstag, 14.02.2017 - 12:42 Uhr

Mehrfach musste der Rettungsdienst am Montag, zwischen 18:00 und 23:00 Uhr, in die Rathausstraße nach Wörth ausrücken, da von dort ständig Notrufe abgesetzt wurden.