Polizei rettet junge Familie nach Irrfahrt bei Obernburg

Sie wollten nur ihr Kind zum Schlafen bringen

Obernburg Montag, 13.02.2017 - 14:27 Uhr

In eine festgefahrene Situation hat sich eine junge Familie am Sonntag in Obernburg gebracht. Denn ihre Spritztour mit dem vier Wochen alten Säugling endete in einer Irrfahrt, bei der schließlich die Polizei helfen musste.