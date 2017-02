Trotz Fahrverbot: 25-Jähriger und 47-Jähriger am Steuer erwischt

Polizei Obernburg

Obernburg Montag, 13.02.2017 - 07:46 Uhr

Sonntag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein 47-jähriger in seinem Fiat kontrolliert. Das Fahrzeug wurde auf der B469 festgestellt. Gegen den Fahrer besteht bereits seit mehreren Wochen ein rechtskräftiges Fahrverbot.