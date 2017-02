Betrunkener Jugendlicher läuft in Niedernberg über ein Auto

Auffahrunfall

Am späten Samstagabend lief der Besucher einer Faschingsveranstaltung in der Niedernberger Hans-Hermann-Halle über einen Pkw und mischte sich danach wieder unter die Besucher der Veranstaltung. Er konnte von Zeugen jedoch ausfindig gemacht werden. Der deutlich alkoholisierte 16jährige wurde von den gerufenen Polizeibeamten angezeigt. Am Pkw war ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden.

Obernburg. Am Samstagmittag verließ eine Autofahrerin bei Obernburg nicht nur die B 469, sondern auch ihr Glück. Beim Ausfahren auf die Mainbrücke stieß sie mit ihrem Toyota gegen einen vor ihr wartenden BMW. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 1700 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Sulzbach. Am Sonntagfrüh um 02.20 Uhr wurde in Sulzbach der Fahrer eines Audi zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Da er sich ungewöhnlich verhielt wurde zunächst ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser erbrachte allerdings einen Wert von 0,0 Promille. Des Rätsels Lösung brachte das Ergebnis eines Drogentests. Dieser bestätigte den vorherigen Konsum von Cannabisprodukten. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Obernburg