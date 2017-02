Umleitung in Elsenfeld verwirrt Fahrer

Verkehrszeichen missachtet, Unfall verursacht und geflüchtet



Sachschadenunfall nach Vorfahrtsverletzung



Alkoholisiert am Steuer

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.Ein gegen 12:10 Uhr die Hauptstraße trotz Zeichen 250 (Verbot der Durchfahrt für Fahrzeug aller Art) in Richtung Kleinwallstadt befahrender Pkw BMW Mini (mit MIL-Kennzeichen) musste aufgrund Gegenverkehr nach rechts ausweichen und stieß dabei gegen ein weiteres Verkehrszeichen sowie daraufhin gegen eine Grundstücksmauer. Der Pkw-Lenker kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr unbeirrt in Richtung Knabenweg davon. Wer kann sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem flüchtigen Fahrzeug gegen?Eine gegen 10:00 Uhr die Hauptstraße in Elsenfeld befahrende Fahrzeuglenkerin wollte an der Einmündung Marienstraße nach links in Richtung Kleinwallstadt abbiegen. Sie hatte hier Z. 205 (Vorfahrt gewähren) zu beachten und übersah die von links kommende Fahrerin eines Pkw Opel Astra. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 €.Ein polnischer Fahrzeugführer wurde gegen 06:45 Uhr in Eschau, Elsavastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Nach Durchführung eines positiven Vortestes wurde bei dem Mann eine Blutprobe entnommen. Da er keinen festen Wohnsitz in der BRD vorweisen konnte, wurde er nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Alkohol am Steuer.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg