Immenser Diebstahlschaden nach Pkw-Aufbrüchen

Unfallflucht

Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich zwischen 21:00 und 07:45 Uhr brachen sie gleich drei BMW der 4er und 5er Reihe auf und entwendeten aus den Fahrzeugen teilweise die Armaturen, ein Sportlenkrad und die Navigationseinheiten. Es wurde vorab jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen, worauf die Täter das Fahrzeug öffnen konnten. Bei der kriminaltechnischen Untersuchung konnten einige Spuren gesichert werden, die jetzt einer Auswertung unterzogen werden. Die Polizeiinspektion Obernburg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen - auch im Vorfeld der Taten - gemacht haben, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.- Beim Abbiegen von der Hauptstraße in die Kolpingstraße blieb am Donnerstag, gegen 15:40 Uhr, ein Lkw an der Dachrinne eines Hauses hängen und beschädigte diese. Der Fahrer des Lkw blieb tatsächlich noch stehen und besah sich den Schaden. Fuhr aber dann doch, ohne sich um weiteres zu kümmern, von der Unfallstelle weg. Der Schaden wurde auf 500 Euro beziffert.- Alleinbeteiligt kam am Freitag, gegen 00:50 Uhr, eine 23-jährige von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die junge Frau war mit ihrer A-Klasse auf der B469 in Richtung Miltenberg unterwegs, als sie auf Höhe des Parkplatzes bei Obernburg-Nord nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit ihrem Fahrzeug überschlug. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Mit, zumindest Prellungen, wurde die Fahrerin ins Krankenhaus gebracht. Am Mercedes ist ein Schaden von rund 15.000 Euro zu beklagen.

Originalmeldungen der Polizei Obernburg