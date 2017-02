Arbeitsunfall durch Leichtsinn: Mann stürzt aus zwei Metern aus Gitterbox

Polizei Obernburg

Obernburg Mittwoch, 08.02.2017 - 09:45 Uhr

Wegen Nichtbeachtung von Sicherheitsvorschriften kam es am Mittwoch gegen 09:00 Uhr zu einem Arbeitsunfall in Wörth, bei dem ein Mann aus zwei Metern Höhe stürzte.