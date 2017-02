Scheckkarte gestohlen

Polizei Obernburg

Obernburg Dienstag, 07.02.2017 - 11:23 Uhr

Bereits am Samstag, gegen 14:00 Uhr, wurde einer Kundin in einem Verbrauchermarkt in den Pfützenäckern die Scheckkarte aus der Geldbörse gestohlen.