Einbruch in Obernburger Einfamilienhaus

Zwischen 18.30 Uhr und 21.00 Uhr drangen die Einbrecher über ein Kellerfenster gewaltsam in das freistehende Anwesen ein. Sie richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an und erbeuten Schmuck im Wert von einigen tausend Euro.

Die Obernburger Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, denen im Laufe des Samstagabends verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pfalzstraße aufgefallen sind. Anrufe bitte unter Tel. 06022/6290.

Originalmeldung der Polizei Obernburg