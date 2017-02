B469: Peugeot schleudert in Leitplanke - Fahrer flüchtet

Polizei Obernburg

Obernburg Montag, 06.02.2017 - 10:06 Uhr

In die Leitplanke schleuderte am Sonntag, gegen 16:15 Uhr, ein Peugeotfahrer auf der B469 in Richtung Aschaffenburg, Höhe Obernburg a.Main.