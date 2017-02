Reifen in Mömlingen platt gestochen

Vom Pedal gerutscht - Unfall verursacht

Spiegelkontakt - VU-Flucht

Marihuana in der Hosentasche

Kleinunfall

Scheinwerferreinigungsanlage entwendet

VU-Flucht

Poller beschädigt

Er hatte seinen Pkw dort am Vorabend abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter richtete wohl im Laufe der Nacht den Schaden von ca. 200 Euro an.. Am Samstagabend kurz vor Mitternacht verursachte eine 61jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Landkreis Miltenberg in der Alexandrastraße einen Verkehrsunfall bei dem ein Sachschaden von 1650 Euro entstand. Sie rutschte beim Linksabbiegen vom Pedal ab, stieß mit ihrem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug und kam dann in einem angrenzenden Garten mit ihrem Fahrzeug zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.Am Samstagabend gegen 20.45 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2313 ca. 100 m vor der Großwallstädter Kreisverkehrsanlage zum Spiegelkontakt zweier Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von 200 Euro entstand. Eine 40jährige Pkw-Fahrerin war hier vom „BlauenWunder“ kommend in Richtung Kreisel unterwegs, als es mit einem entgegenkommenden Pkw zum Spiegelkontakt kam. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr danach unvermittelt weiter. Von Fahrzeug und Besetzung fehlt jede Spur.. Im Rahmen einer Personenkontrolle am Samstagabend in der Lindenstraße, wurden beim 19jährigen Landkreisbewohner geringe Mengen von Marihuana in dessen Hosentasche aufgefunden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Besitzes unerlaubter Betäubungsmittel.. Zu einem Kleinunfall kam es am Samstagnachmittag im Eichenweg. Hier touchierte ein 46jähriger Fahrzeuglenker beim Rückwärts-Ausparken ein im fließenden Verkehr befindliches Fahrzeug. Der Sachschaden wird mit 750 Euro angegeben.Wörth. Autoteilediebe schlugen in der Nacht zum Samstag in der Limesstraße zu. Unbekannte Täter hatten es hier auf die Scheinwerferreinigungsanlage abgesehen. Sie bauten die Anlage beidseitig von einem BMW ab. Der Wert der Anlage liegt bei 350 Euro.. Wohl in der Nacht zum Samstag wurde im Holzwiesenweg ein Pkw angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb jetzt die Obernburger Polizei wegen Unfallflucht ermittelt.. Am Samstagvormittag fuhr eine 18jährige Pkw-Fahrerin gegen einen Poller in der Kirchgasse. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro.