Mömlingen: Brand in Garage

Offenbar hatte sich noch nicht gänzlich erkaltete Asche in der Mülltonne entzündet und hatte zu einem Brand geführt. Eine Anwohnerin erlitt beim Löschversuch eine Rauchgasintoxikation und musste ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auch ca. 2.000 Euro.

Sulzbach a.Main, Lkr. Miltenberg. Grade geparkt und schon wurde der Spiegel angefahren. So erging es am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, einem 76-jährigen Renaultfahrer in der Spessartstraße. Er hatte grade am Fahrbahnrand geparkt, als von einem vorbeifahrenden Audi der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden betrug zwar nur 100 Euro, der Fahrer des Audi fuhr jedoch unbeirrt weiter. Der Geschädigte konnte allerdings das Kennzeichen ablesen.

Personentransport ohne Genehmigung

Niedernberg, Lkr. Miltenberg. Einen Kleinbus kontrollierten Beamte der Polizei Obernburg am Mittwoch, gegen 16.15 Uhr, auf der Mainbrücke nach Sulzbach. Die Fahrgäste in dem Fahrzeug gaben an, dass sie für die Fahrt aus Polen einen dreistelligen Betrag gezahlt haben. Der Fahrer konnte jedoch keine Erlaubnis zum Personentransport vorlegen. Ihn erwartet eine Bußgeldanzeige.

Dichtes Auffahren und rechts überholt

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg. Gegen 18:20 Uhr kam es am Mittwoch zu dem angezeigten Sachverhalt. Der Fahrer eines Golf mit AB-Kennzeichen bedrängte auf der B469 zwischen der Abfahrt Großostheim und dem Parkplatz bei Obernburg in Richtung Miltenberg einen Volvofahrer durch dichtes Auffahren und anschließendes rechts überholen genötigt. Mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Obernburg melden.

