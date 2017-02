Autofahrer in Kleinwallstadt unter Drogen

Elektrowerkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Unfallfluchten

Betäubungsmittelverstöße

Bei der Kontrolle am Dienstag, gegen 20:30 Uhr, in der Sulzbacher Straße wurde auch ein Vortest durchgeführt, der dann auch positiv auf Cannabis verlief. Der junge Mann musste eine Blutprobe abgeben und erwartet ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot.g - Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro wurden in der Nacht von Montag, 22:00 Uhr auf Dienstag, 07:30 Uhr, aus einem Ford Transit gestohlen. Das Fahrzeug war über Nacht in der Straße Kühtrieb abestellt.- Einen Schaden am linken Außenspiegel und Kotflügel ihres roten Kia stellte die Besitzerin des Fahrzeugs fest. Sie hatte ihren Wagen in der Zeit von Samstag bis Montag in einer Parklücke in der Hauptstraße stehen.- Dienstag, gegen 16:50 Uhr, kam es in der Elsavastraße zu einer weiteren Unfallflucht. Ein 18-jähriger fuhr mit seinem BMW an parkenden Fahrzeugen vorbei und musste aufgrund Gegenverkehr in eine Lücke einscheren. Hierbei blieb er wohl an einem der parkenden Fahrzeuge hängen und verursachte einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro.Da er nicht stehen blieb, muss er sich jetzt wegen Unfallflucht verantworten.- Einige Gramm Amfetamin wurden bei einer 31-jährigen sichergestellt, die als Beifahrerin in einem Opel mitfuhr. Das Fahrzeug und seine Insassen wurden am Dienstag, gegen 18:45 Uhr in der Schlossstraße kontrolliert.- Auch bei einer Kontrolle eines BMW am Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, in der Erlenbacher Straße war es der Beifahrer, der sich eine Anzeige einhandelte. Bei der Anhaltung war er ein Tütchen mit etwas Haschisch aus dem Fenster, was von den Polizisten bemerkt wurde. Letztlich hatte er auch noch eine weitere Kleinmenge einstecken. Der 20-jährige erwartet jetzt auch Post vom Staatsanwalt.

