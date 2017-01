Angebliche Polizeibeamte rufen bei Senioren im Kreis Mitenberg an

Die Anrufe ereigneten sich allesamt am Sonntag, 29.Januar 2017, zwischen 20:00 und 21:30 Uhr. Der unbekannte Anrufer gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus und gab an, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen wurden, die auch den Namen und die Adresse des Angerufenen mit sich führten. Anschließend wurde versucht den Gesprächspartner auszufragen. Bei den Anrufen wurde auch eine Nummer (Notruf mit Vorwahl) angezeigt. Die Polizei weist darauf hin, dass derartige Nachfragen immer in einem persönlichen Gespräch oder einer Vernehmung auf der Dienststelle geführt werden. Bei Zweifel an der Authentizität des Anrufers, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Geben Sie am Telefon an Unbekannte keine Auskunft über Ihre Lebensumstände.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Obernburg