Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Polizei Obernburg

Obernburg Sonntag, 29.01.2017 - 10:07 Uhr

In der Zeit vom 22.01.2017 - 26.01.2017 wurde in ein Einfamilienhaus In Mömlimgen in der Straße „Unterm Hungerrain“ eingebrochen.