Jacke aus Auto in Obernburg gestohlen

Verkehrsunfallflucht



Verkehrszeichen umgefahren

Zwischen vergangenem Sonntag und Donnerstag liegt wohl die Tatzeit, in der die Sachen aus dem möglicherweise unversperrten Fahrzeug gestohlen wurden. Zudem kann der Geschädigte nicht genau angeben, wo die Sachen wegkamen, da der Wagen an verschiedenen Örtlichkeiten stand. Der Wert der Gegenstände liegt bei knapp 1.000 Euro.- In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Bahnstraße ein Jägerzaun niedergefahren. Aus unbekannter Ursache kam ein Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte den Zaun. Es konnten rote Lacksplitter sichergestellt werden, die einer Auswertung unterzogen werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.- Donnerstag, gegen 13:40 Uhr, wurde eine Streife von einem Zeugen auf ein umgefahrenes Schild am Kreisel Marien-/Bahnhofstraße aufmerksam gemacht. Der Fahrer eines grünen Opel Vectra sei beim Ausparken mit dem Heck gegen das Schild gestoßen und anschließend weggefahren, obwohl er von dem Zeugen noch angehupt und aufmerksam gemacht wurde. Ein Teilkennzeichen MIL-VS konnte abgelesen werden.Zeugen werden gebeten sich zu melden.



Meldungen der Polizei Obernburg