Geldbörse aus Auto in Eschau gestohlen

Vermutlich handelt es sich hier um einen weiteren Fall aus einer Reihe von einigen Diebstählen aus Fahrzeugen in diesem Bereich, die die Polizei Obernburg derzeit beschäftigen.- Verspätet wurde der Diebstahl von vier Felgen und einem Autoradio aus einem abgemeldeten BMW angezeigt. Zwischen dem 10.01 und 15.01.2017 wurden die Teile aus dem Wagen, der sich auf einem Lagerplatz in der Landstraße befand, entwendet. Der Schaden wurde auf gut 1.600 Euro beziffert.- Zu einer Berührung zwischen einem entgegenkommenden Lkw und dem Opel Astra eines 61-jährigen kam es am Mittwoch gegen 09:00 Uhr in der Wallstraße. Dort befand sich grade ein Müllfahrzeug, an dem der Lkw mit AB-Kennzeichen, vorbeifuhr und leicht am linken Heck des entgegenkommenden Opel hängen blieb. Vermutlich hat der Lkw-Fahrer die Berührung gar nicht bemerkt. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von 200 Euro, den der 61-jährige jetzt beklagt.- Dienstag-Nachmittag kam es zu einemSchadensfall in der Bergwerkstraße. Der noch unbekannte Fahrer eines VW Passat schnitt die Kurve und beschädigte einem entgegenkommenden Audifahrer den linken Außenspiegel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern fuhr der Verursacher weiter. Sein Kennzeichen konnte jedoch abgelesen werden.

