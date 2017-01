Mit Drogen im Blut am Steuer

Ohne Fahrerlaubnis

Aufgrund der festgestellten Ausfallerscheinungen beim Fahren muss der Mann mit einer Strafanzeige rechnen.

Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg. Einen alten Bekannten konnten Zivilpolizisten am Dienstag, gegen 13:55 Uhr, in einem Opel am Mühlrain kontrollieren. Denn erst vor wenigen Tagen hatten sie den 36-jährigen angehalten und angezeigt, da er keinen Führerschein hat. Nun erwartet den Unbelehrbaren eine neuerliche Anzeige.

Originalmeldung der Polizei