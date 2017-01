Unfallflucht in Sulzbach

Geldbörsendiebstahl

Diebstahl von Baustelle

Fassade verschmiert

Der Fahrer einer Mercedes B-Klasse blieb beim Ausparken mit seiner hinteren rechten Seite an einem geparkten Honda hängen und verursachte einen Schaden von knapp 300 Euro, entfernte sich aber vom Unfallort.Dank des abgelesenen Kennzeichens kann der Verursacher zur Rechenschaft gezogen werden.- Während eines Fußballspiels wurde am Sonntag, zwischen 13:45 - 14:20 Uhr, aus der Umkleidekabine eine Geldbörse entwendet. Der Geschädigte hatte den Geldbeutel bei seinen Klamotten in der unverschlossenen Umkleide abgelegt.- Diverse Kabel entwendeten Unbekannte in der Zeit von 14.01. - 21.01.2017 von einer Baustelle Am Spottenberg. Die Täter zogen bereits in Leerrohre eingezogene Kabel heraus, zerschnitten sie und nahmen sie mit. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern.- Auch auf der Baustelle am Gymnasium in Erlenbach wurden über das vergangene Wochenende unter anderem Kabel und auch Arbeitskleidung im Wert von ein paar hundert Euro gestohlen. Der oder die Täter brachen den dortigen Baucontainer auf und kamen so an das Diebesgut.- Vermutlich im Laufe des Januar wurde die Wand einer Garage Am Gewanne mit Sprühfarbe versaut. Der Schmierfink benutzte silberne und schwarze Farbe um eine ca. 3 x 2 m große Fläche zu verschmieren. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Meldungen der Polizei Obernburg