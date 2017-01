Autofahrer im Rausch eingeschlafen

Polizei Obernburg

Obernburg Sonntag, 22.01.2017 - 11:13 Uhr

Schlafend in seinem Pkw mit noch laufendem Motor hat eine Polizeistreife einen Autofahrer am Samstagabend Im Weidig in Obernburg angetroffen.