Polizei kontrolliert "reisenden Händler" in Wörth

Polizei Obernburg

Obernburg Freitag, 20.01.2017 - 10:36 Uhr

Einen „reisenden Händler“ von der grünen Insel kontrollierten Beamte der PI Obernburg am Donnerstag, gegen 11:50 Uhr, in der Keltenstraße in Wörth, nachdem dies vorher mitgeteilt wurde. Der Verkäufer bot verschiedene Elektrogeräte und Werkzeuge an.