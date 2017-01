Elsenfeld: 79-Jähriger fährt Fußgängerin auf Zebrastreifen an

Polizei Obernburg

Obernburg Donnerstag, 19.01.2017 - 09:24 Uhr

Eine Fußgängerin auf dem Zebrastreifen in der Marienstraße übersah der Fahrer eines Ford am Mittwoch, gegen 09:50 Uhr.