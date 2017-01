Audi TT geschrottet: Unfallfahrer meldet sich

Obernburg Dienstag, 17.01.2017 - 09:12 Uhr

Zunächst fehlte vom Fahrer eines Audi TT jede Spur, der am Sonntagabend in Leidersbach-Roßbach einen Unfall verursachte, bei dem sein Auto komplett zerstört wurde. Einen Tag nach Crash meldete sich der Mann schließlich bei der Obernburger Polizei.