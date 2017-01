Trennfurter Bahnübergang nach Unfall gesperrt

Hierbei drehte sich das Fahrzeug und rutschte schließlich ins Gleisbett. Der Pkw fuhr sich fest und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Bahnverkehr war für ca. eine Stunde gesperrt. Es entstand kein Sachschaden.

Diebstahl an einem Kraftfahrzeug

Wörth am Main - Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit vom 11.01.2017, 19.00 Uhr - 12.01.2017, 10.00 Uhr an einem Pkw Nissan die Dachantenne und die rechte Spiegelkappe. Das Fahrzeug war in der Triebstraße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 EUR.

Unfallflucht

Sulzbach am Main - In der Zeit vom 13.01.2017, 21.30 Uhr - 14.01.2017, 07.15 Uhr wurde ein geparkter Pkw Skoda in der Goethestraße angefahren. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde der linke Außenspiegel des Skoda beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200,00 EUR.

Diebstahl aus mehreren Fahrzeugen

Eschau - Im Tatzeitraum 13.01.2017 - 14.01.2017 ereigneten sich in Eschau im Bereich Vorderhohl, Hinterhohl, Weidengraben und Goethestraße mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge angegangen. Es wurden u. a. Navigationsgeräte und Geldbörsen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000,00 EUR. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang dringend darauf hin, abgestellte Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

