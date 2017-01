Straße gesperrt - Schild weggeräumt - Unfall verursacht

Polizei Obernburg

Obernburg Samstag, 14.01.2017 - 11:30 Uhr

Aufgrund des starken Sturms von Donnerstag auf Freitag wurde die Mainhausener Straße zwischen der ICO und Erlenbach a.M. vorüber durch die Gemeinde Erlenbach gesperrt. Offensichtlich wollte ein Verkehrsteilnehmer dies nicht akzeptieren und räumte ein Verkehrsschild, welches die Fahrbahnsperrung in Richtung Erlenbach a.M. signalisierte zur Seite, um so die Strecke befahren zu können.