Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an - Obernburger reagiert richtig

Lassen Sie sich nicht auf unaufgeforderte Gespräche mit solchen Anrufern ein

Installieren Sie keinerlei Software, die ihnen empfohlen wird. Falls Sie doch etwas installiert haben, trennen Sie den Rechner sofort vom Netz.

Geben Sie weder telefonisch, noch während eines Fremdzugriffs am Computer persönliche Bankdaten oder Kreditkartendaten in Eingabemasken ein

Fremdzugriffe auf Ihre Computer sollten Sie nur vertrauenswürdigen Personen gewähren, die Sie selbst beauftragen

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei

Ein 61-Jähriger erhielt am Samstag einen unerwarteten Anruf, bei dem sich am anderen Ende der Leitung in englischer Sprache ein angeblicher „Microsoft-Mitarbeiter“ vorstellte. Er sagte, dass ein Virus auf dem Computer des Angerufenen zugeschlagen habe. Der Mitteiler reagiert jedoch richtig, indem er nicht auf die Forderungen des Täters eingegangen ist und sofort aufgelegt hat.Bei der bekannten Masche versuchen angebliche „Microsoft-Mitarbeiter“ durch eine geschickte Gesprächsführung ihre Opfer zum Starten des Fernzugriffs auf dem PC zu bewegen. In einer sich am Bildschirm öffnenden Eingabemaske werden die Bediener dann aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben, um so ein Schutzprogramm zu erwerben.Das Polizeipräsidium Unterfranken nimmt den Vorfall zum Anlass, erneut auf die Betrugsmasche angeblicher Microsoft-Mitarbeiter hinzuweisen: