Bei Schneematsch gerutscht

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Zur Unfallzeit wollte eine Niedernbergerin, von Kleinwallstadt kommend, an der Kleinwallstädter Straße rechts Richtung Elsenfeld einbiegen. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam die Opelfahrerin mit ihrem Pkw beim Abbiegen auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Rutschen und schlidderte über eine Verkehrsinsel. Hierbei wurde die Ölwanne des Opels aufgerissen. Helfer der Elsenfelder Wehr rückten zur Absicherung und Abbindung des Motoröles an. Ein Abschleppdienst barg das unfallbeschädigte und nicht mehr fahrbereite Fahrzeug.Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ist ein Syrer am Sontag Abend in Erlenbach in der Mainhausener Straße unterwegs gewesen. Der 30-Jährige war von einer Streife mit seinem Pkw angehalten worden. Er konnte lediglich seinen syrischen Führerschein vorweisen, den er allerdings nicht umschreiben ließ. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Originalmeldungen der Polizei Obernburg