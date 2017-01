Unfall in Klingenberg: Skodafahrer übersieht Opel

An der Einmündung vor dem Bahnhof musste er aufgrund eines Vorfahrt-Achten-Zeichens stehen bleiben. Als er dann in den Einmündungsbereich einfuhr, übersah er einen Opel, der gerade aus Richtung Wörth kam und auf die Mainbrücke fahren wollte. Der Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen war so stark, dass beide Autos abgeschleppt werden mussten. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 8000,- Euro geschätzt.



Mobiles Navigationssystem aus Pkw gestohlen

Eschau, OT: Hobbach



Zwischen Mittwoch Nachmittag und Samstag Vormittag wurde aus einem Volvo, der in der Theodor-Hermann-Straße abgestellt war, ein mobiles Navigationssystem entwendet.





Brand in Kfz-Werkstatt

Obernburg a.Main



Am Samstag gegen 13.00 Uhr kam es in einer Kfz-Werkstatt in der Römerstraße zu einem Brand mit mehreren tausend Euro Schaden. Als mehrere Fahrzeugteile in einer Kabine zum Trocknen ausgelegt waren, kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Kabine zu einem Brand. Mitarbeiter der Werkstatt wurden auf den Brand aufmerksam, als dort bereits Flammen zu sehen waren und gleich danach die Kabinentüre aufflog. Durch die beiden Firmenangehörigen wurden bis zum Eintreffen der Feuerwehr Löschversuche unternommen. Zusammen mit der Obernburger Wehr konnte das Feuer dann unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Dennoch sind die Fahrzeugteile nicht mehr zu gebrauchen und auch am Gebäude selbst entstand ein erheblicher Sachschaden. Die beiden Betriebsangehörigen wurden vor Ort vom Rettungsdienst in Augenschein genommen, blieben aber glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr Obernburg war mit mehreren Fahrzeugen und über zwanzig Bediensteten im Einsatz.





Auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern geraten

Elsenfeld



Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte der Grund für einen Unfall am Sonntagmorgen um kurz vor 02.00 Uhr gewesen sein. Ein 28jähriger Jeep-Fahrer war von Eschau in Richtung Rück unterwegs, als er beim Kloster Himmelthal auf winterlicher Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen. Das Auto drehte sich einmal um die eigene Achse und schlug mit der Fahrerseite in einem Zaun des Klosters ein. Dieser Zaun wurde durchbrochen und das Fahrzeug kippte im weiteren Verlauf auf die Seite. Der Fahrer konnte unverletzt aus seinem Pkw aussteigen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000,- Euro.



