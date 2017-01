Wer hat die Autos in Eisenbach demoliert?

Unbekannte hatten an dem Pkw den Scheibenwischer abgebrochen.



Mazda und Nissan demoliert

Obernburg/Eisenbach

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Bachstr. ein Mazda und ein Nissan beschädigt. Dabei waren Unbekannte auf den Nissan geklettert und hatten das Dach eingedrückt. Es wurde eine Antenne abgeschraubt. Der Schaden wurde inges. auf 1500 Euro geschätzt.



Ohne Führerschein unterwegs

Erlenbach

Um 23.00 Uhr wurde ein Audi-Fahrer in der Dr.-Vits-Str. angehalten. Der Mann konnte keinen Führerschein vorweisen. Eine Überprüfung ergab, dass der 25jährige keine Fahrerlaubnis mehr hat.



Wohnungseinbruch

Kleinwallstadt

In der Zeit von Mittwoch auf Freitag wurde in die Wohnung zu dem Vereinsheim im Jahnweg eingebrochen. Die Bewohner waren im Urlaub. Unbekannte hatten sich durch Einschlagen einer Scheibe im Erdgeschoss Zutritt zu der Wohnung verschafft. Bislang ist noch nicht bekannt, was die Einbrecher mitgenommen haben.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0