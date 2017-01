Unfall bei Elsenfeld - 24-Jährige kommt von der Straße ab

Zum Glück gab es keine Verletzten. Nach ersten Ermittlungen der Obernburger Polizei war eine 24jährige Fahrzeuglenkerin, aus noch ungeklärter Ursache, von Mönchberg in Richtung Eschau fahrend, mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte hierbei mehrere Leitpfosten umgefahren. Das Fahrzeug kam dann im Bereich einer steil abfallenden Böschung im Acker zum Stehen. Da bei der jungen Frau eine Atemalkoholkonzentration von 1,34 Promille festgestellt wurde musste sich die Dame einer Blutentnahme unterziehen. Der Gesamtsachschaden wird mit 600 Euro angegeben.

Auto zerkratzt

Niedernberg. Einen Sachschaden von 300 Euro beklagt ein 49jähriger Fahrzeughalter und erstattet deshalb Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung. Er hatte sein Fahrzeug in der Nacht zum Donnerstag auf einem Parkplatz vor seinem Wohnanwesen im Heiligenweg abgestellt. Am Donnerstagmittag fand er sein Auto mit zerkratzter Fahrertüre vor.

Verkehrsunfall bei Winterglätte

Obernburg. Am Donnerstag gegen Mittag ereignete sich auf der Bundesstraße 426 ein Verkehrsunfall beim dem ein Sachschaden von 750 Euro entstand. Eine ältere Dame kam mit ihrem Fahrzeug winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte drei Leitplankenfelder. Im Anschluss an diesen Unfall kam es in der Folge zu einem Auffahrunfall beim welchem ein Sachschaden von 3500 Euro zu beklagen ist. Hier erkannte ein 53jähriger Pkw-Fahrer zu spät, dass eine 37jährige Fahrzeuglenkerin wegen des vorausgehenden Unfalls hatte verkehrsbedingt halten müssen.

Unfallflucht

Eschau. Bereits ermittelt werden konnte eine Verkehrsunfallflucht die sich am Donnerstagvormittag in der Wildenseer Straße ereignet hatte. Hier hatte eine 28jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug den Außenspiegel eines geparkten Autos abgefahren und hatte danach unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf 275 Euro. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

