Wer hat das Wartehaus am Kleinwallstädter Bahnhof demoliert?

Polizei bittet um Hinweise

Obernburg Donnerstag, 05.01.2017 - 13:20 Uhr

In Kleinwallstadt haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (4.Januar) Unbekannte das Wartehaus am Bahnhaltepunkt erheblich beschädigt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.