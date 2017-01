Mit Promille und jetzt ohne Führerschein in Obernburg

Polizei Obernburg

Obernburg Donnerstag, 05.01.2017 - 10:28 Uhr

Am frühen Donnerstag, um 00:20 Uhr, wurde ein 57-jähriger auf Höhe der Dienststelle in der Miltenberger Straße angehalten. Der Mann hatte einen Wert von 1,84 Promille.