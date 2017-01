Opel gegen Fiat bei Elsenfeld: 7000 Euro Schaden

Vorfahrt missachtet

Montag, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Strecke zwischen Rück in Richtung Elsenfeld zu einem Verkehrsunfall mit rund 7.000 Euro Sachschaden. Ein 18-jähriger Fiatfahrer kam, vermutlich aufgrund der Straßenverhältnisse, in Schleudern, konnte sein Fahrzeug jedoch bis zum Stillstand abbremsen. Einer in gleicher Richtung fahrende 20-jährigen gelang es nicht mehr rechtzeitig ihren Opel zum Stehen zu bringen. Sie stieß mit dem Fiat zusammen.

Sulzbach. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 13:10 Uhr, an der Einmündung der Karolinen- zur Bahnhofstraße. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer war im Begriff in die vorfahrtberechtigte Bahnhofstraße einzubiegen, übersah allerdings einen dort befindlichen 72-jährigen mit seinem Opel. Hier entstand Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Kaugummiautomat aufgebrochen

Elsenfeld. Einen aufgebrochenen Kaugummiautomaten stellte der Befüller am vergangenen Mittwoch fest. Der Automat im Forstweg wurde vermutlich über die Weihnachtsfeiertage angegangen. Es entstand ein Schaden von etwa 650 Euro.

Geldbörse gestohlen

Wörth. Voll im Spielfieber befand sich ein 23-jähriger am Montag, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr, in einer Spielotheke in der Dr.-Konrad-Wiegand-Straße, so dass er gar nicht bemerkte, dass ihm die Geldbörse aus der Westentasche gestohlen wurde. Ein geringer Bargeldbetrag kam so abhanden.

Originalmeldung der Polizeiinspektion Obernburg