Unfall bei Eschau: 77-Jährige verletzt

Schaden am Auto festgestellt

Leichtere Verletzungen erlitt die Verursacherin eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, an der Einmündung der Staatsstraße von Mönchberg zur Staatsstraße von Eschau in Richtung Elsenfeld. Die 77-jährige Hyundaifahrerin gab an, dass ihre Bremse nicht funktionierte und sie deshalb an der Einmündung nicht stehen blieb. Es kam zu Zusammenstoß mit dem Opel eines 48-jährigen. Bei der Unfallaufnahme konnten keine Hinweise auf eine Fehlfunktion der Bremse gefunden werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg. Einen Schaden am Heck ihres Pkw stellte die Besitzerin eines Honda nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Im Hönig fest. Leider konnte sie weder einen genauen Zeitraum, noch eine Unfallörtlichkeit angeben, so dass sich die Ermittlungen nach einem Verursacher sehr schwierig gestalten werden. Der Schaden wurde mit etwa 1.500 Euro beziffert.

Bei Holzarbeiten den Finger amputiert

Elsenfeld, OT Rück, Lkr. Miltenberg. Ein Moment der Unaufmerksamkeit genügte und ein Finger geriet in den Holzspalter. Bei den Arbeiten am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, in der Toni-Schecher-Straße, wurde dabei ein Finger abgetrennt. Der Verletzte 36-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Von der Fahrbahn abgekommen

Mönchberg, Lkr. Miltenberg. Auf der Strecke von Mönchberg in Richtung Collenberg geriet am Freitag, gegen 01:45 Uhr, ein 18-jähriger mit seinem Suzuki von der Fahrbahn. Offenbar fuhr er trotz der glatten Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit und dementsprechend in einer Linkskurve von der Straße ab und überfuhr einen Leitpfosten. Der Schaden beläuft sich auf gut 3.000 Euro.

Originalmeldung der Polizei Obernburg