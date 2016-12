Zigarettenautomet in Erlenbach geknackt

Zu schnell in der Ausfahrt

Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Als diese die Zeugin entdeckten, flüchteten die Personen auf zwei Motorrollern. An dem Automaten konnten Aufbruchspuren festgestellt werden, jedoch war es nicht gelungen, diesen zu öffnen. Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg - Augenscheinlich zu schnell war ein Unbekannter am Montag, zwischen 12:30 und 15:10 Uhr, die B 469 an der Ausfahrt Obernburg-Mitte (Fahrtrichtung Miltenberg) verlassen. Den Spuren nach kam der Verursacher in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern suchte er das Weite. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.



Polizei Obernburg